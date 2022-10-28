مصرع عامل إثر سقوطه من شرفة الطابق الـ21 في الإسكندرية

لقي شخص يدعى "حسام"، 27 عامًا، عامل في مغسلة "دراى كلين"، مصرعه، إثر سقوطه من أعلى الطابق الـ21 بعقار كائن في منطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول سقوط شاب من أعلى عقار، كائن في شارع العيسوي، منطقة سيدي بشر.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص وجود جثة مسجاة في أرضية الشارع، إثر سقوطه من أعلى الطابق الـ21 بالعقار محل البلاغ.

وبسؤال أسرته أفادت في محضر الشرطة أنه يعاني مرض نفسي، وسبق علاجه، وأنه غافلهم وصعد أعلى سطح العقار، وألقى بنفسه ليسقط في الشارع جثة هامدة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في مصرعه.

ووفقًا لمصدر أمني، الخميس، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.