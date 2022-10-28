وزير الدفاع الإيطالي: لا نخشى احتمال زيادة التوتر بين روما وموسكو

أكد وزير الدفاع الإيطالي الجديد جويدو كروزيتو، أن بلاده لا تخشى احتمال زيادة التوتر بين روما وموسكو، لافتا إلى أن الإيطاليين قرروا إلى أي جانب يلتزموا في الأحداث الروسية الأوكرانية.

وقال كروزيتّو- في تصريح صحفي حول الأحداث في أوكرانيا، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الجمعة- "هناك لحظات في التاريخ من الضروري فيها التزام جانب ما من دون شرط أو تحفظات، وإنْ لم يكن ذلك سهلاً، وحتى لو ترك الاختيار طعمًا مراً في الفم".

وأضاف "وفي هذه الحالة، فإن المرارة ستكون آثار العقوبات التي تؤذينا، وهذه واحدة من تلك اللحظات التاريخية، فلا يمكننا تصور الاستسلام لابتزاز روسيا".

وحول موقف رئيسة الوزراء والأغلبية الحكومية الإيطالية من حلف شمال الأطلسي (ناتو).. قال وزير الدفاع الإيطالي إن الجميع كانوا مخطئين، كذلك لأن الخيارات التي يتم اتخاذ اليوم، ستؤثر على العقود القادمة.

وأضاف: "لقد ولدت هذه الحكومة بطموح للنظر بعيدًا، وليس إلى الأسبوع أو الشهر المقبل، وأعتقد أننا سنتحرك متحدين في السياستين الخارجية والدفاعية".