الكويت: أي اجتياح بري لغزة يثبت تصميم الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب جرائمه

أعربت دولة الكويت عن قلقها الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، واستمرار انتهاكاته للقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي والإنساني.

ونوهت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها مساء السبت، أن «أي اجتياح بري لغزة وسط العزل المتعمد للقطاع، سيثبت أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».

وأعربت عن «أسفها للصمت الدولي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين»، مجددة مطالبتها مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمل مسئولياتهم والاضطلاع بها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة؛ بما يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023.

https://twitter.com/MOFAKuwait/status/1718306317910102276/photo/1

بيان صادر عن #وزارة_الخارجية حول العدوان البربري المتواصل من قبل الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.



البيان كاملاً: https://t.co/lBuiKVKDWr pic.twitter.com/w9c2T9YIq1 — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) October 28, 2023

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.

جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة». وعارض القرار، المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت.