نتنياهو: الضغط على حماس هو المفتاح وكلما اشتد زادت فرص إطلاق الرهائن

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن الضغط على حركة «حماس»، يزيد من فرص إطلاق الرهائن.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، عن نتنياهو قوله خلال لقائه عائلات المحتجزين: «الضغط على حماس هو المفتاح وكلما اشتد زادت فرص إطلاق الرهائن».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» أبو عبيدة، إن «الحركة توصلت إلى صيغة اتفاق في ملف الأسرى، لكن العدو ماطل ولم يبد جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه».

وأضاف خلال كلمة، مساء السبت، أن «القصف الهمجي والجرائم المتواصلة لجيش الاحتلال، أدت إلى مقتل ما يقرب من 50 أسيرًا إلى الآن».

وأكمل: «نقول للعدو والعالم بشكل واضح ومختصر، العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه وهو تبييض كامل السجون الصهيونية من كامل الأسرى».

واستطرد: «لو أراد الاحتلال إنهاء الملف مرة واحدة فنحن مستعدون ذلك، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف نحن جاهزون لذلك أيضًا، وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها».

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إنه أكد خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة في حشد الدعم الدولي والأممي؛ من أجل التهدئة وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، استمرار جهود الوساطة القطرية لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، وكل ما من شأنه إنهاء الحرب وتحقيق السلام.