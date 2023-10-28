قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الاحتلال نشط باستخدام مواقع وحسابات وهمية ومزيفة، بعضها باسم نشطاء ومؤثرين فلسطينيين، تزامنًا مع بداية التوغل البري ضد قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان أوردته وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال يهدف إلى نشر الفتنة الداخلية، وبث الإشاعات، في وقت عزل فيه قطاع غزة عن الاتصال بالعالم.

وأشارت إلى أن إقدام الاحتلال على عزل غزة عن العالم، عبر قطع الاتصال معها، ولا سيما شبكة الانترنت، يهدف إلى التعمية على تصعيد خطير لمزيد من جرائم الإبادة التي يعد لها، وخصوصاً بعد تلويحه باستهداف المستشفيات.

وأهابت بوسائل الإعلام والنشطاء عدم الوقوع في فخ هذه الحسابات الوهمية، والأخبار الكاذبة التي يتم نشرها من خلالها، وعدم الانجرار الى هذه المحاولات المفضوحة، بل وفضحها والتحذير منها.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.