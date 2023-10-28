رئيس الأركان الإسرائيلية: مضطرون للدخول البري إلى غزة

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، مساء اليوم السبت، أن «الجيش يتقدم إلى المرحلة التالية من الحرب».

وقال في تصريحات، أوردتها قنوات إخبارية، مساء السبت، إن «تدمير حماس مستحيل بدون الاجتياح البري»، مشيرًا إلى بذل تل أبيب ما بوسعها لاستعادة الرهائن.

وأضاف: «أهداف الحرب تتطلب الدخول البري فلا إنجازات دون مخاطر ولا انتصار دون دفع الثمن».

وتعرض قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال تزامناً مع محاولات اقتحام بري للقطاع مع قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق القطاع.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 7650 شهيدا، وفي الضفة الغربية وصل العدد إلى 111 شهيدا.