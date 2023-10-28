جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا لحزب الله في لبنان ردا على إطلاق صواريخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية الليلة الماضية، على موقع تابع لحزب الله، في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، أمس الجمعة.



واستهدفت الصواريخ موقعا لجيش الاحتلال، في هضبة الجولان، لكن القذائف سقطت في سوريا، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.



وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانين منفصلين، بعد ظهر أمس الجمعة، عن استهداف عناصره موقعي "الصدح" و"مسكاف عام" الإسرائيليين بالصواريخ.



يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله اللبناني، بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، ورد إسرائيل على ذلك بإعلان الحرب على غزة وشن عملية "السيوف الحديدية".