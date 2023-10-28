أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى، زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع.



وقال أردوغان: "على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون وتوقف هجماتها"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" منذ قليل.



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كافة أرجاء قطاع غزة، وهو القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وسط انقطاع كامل للإنترنت وشبكة الاتصالات.



وردا على هذا القصف غير المسبوق تطلق فصائل المقاومة دفعات صاروخية من غزة صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية.



وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير أحياء بكاملها، واستشهاد 7326 فلسطينيا، منهم 3038 طفلا، و1726 امرأة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 أخرين بجراح مختلفة.