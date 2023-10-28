شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها آلاف الأشخاص رغم حظر هذه المظاهرة من جانب الشرطة.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة الذين تجمعوا عند نقطة الانطلاق بما يتراوح بين 3000 و4000 شخص.

وفي تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في" التلفزيونية، قال قائد شرطة باريس لوران نونيه إن الشرطة طوقت المظاهرة وأصدرت غرامات مالية تحذيرية، وأردف: "المظاهرة لم تقم على الإطلاق على النحو الذي تم الإعلان عنها به".

وكان رئيس الشرطة منع المسيرة لما تنطوي عليه من أخطار على النظام العام وفقا لتقديرات الشرطة مشيرا إلى أن منظمي المظاهرة أدلوا بتصريحات توحي بأنهم داعمون محتملون لحركة حماس.