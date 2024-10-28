شهدت بطولة دوري المحترفين (القسم الثاني)، اليوم الإثنين، نتائج مثيرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للمسابقة.

حقق فريق الداخلية فوزه الأول في البطولة بعد تخطيه عقبة ديروط بنتيجة 1-0، بينما تجمد رصيد ديروط عن النقطة الرابعة.

التعادل الإيجابي حسم مواجهة بلدية المحلة مع بترول أسيوط 1-1، تقدم محمد فليكس للبلدية فى الدقيقة 23 وتعادل حسن ميسى لبترول أسيوط فى الدقيقة 72 ليرفع بلدية المحلة رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع بترول أسيوط رصيده لـ3 نقاط.

انتزع فريق بروكسى فوزا صعبا على لافيينا بهدفين مقابل هدف، افتتح الأهداف لبروكسى محمد العربى وتعادل على خليلي للافيينا، ثم أضاف كمارا الهدف الثانى لبروكسى فى الوقت القاتل، ليحصد ثلاث نقاط غالية، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما بقى لافيينا عند النقطة 5.

تعادل فريق أسوان مع القناة بهدف لمثله، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، تقدم أسوان أولا ثم خطف محمود شلاطة هدف التعادل للقناة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، رفع أسوان رصيده لـ8 نقاط، بينما رفع القناة رصيده إلى 7 نقاط.

تختتم الجولة بمواجهة قوية بين وادى دجلة صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، مع السكة الحديد القابع فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، ويأمل محمد الشيخ مدرب دجلة فى اقتناص النقاط الثلاث لمزاحمة المقاولون على الصدارة، فيما يسعى أحمد عبد الرؤوف فى تحقيق فوز لتثبيت وضعه على رأس القيادة الفنية للسكة.