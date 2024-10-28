4 شهداء في قصف للاحتلال على بيت لاهيا وحي الشجاعية

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال استهدف بصاروخ مجموعة من المواطنين في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين.

وأصيب مواطنون في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للفلسطينيين في جباليا البلد، وقصفت منزلا في منطقة بلوك 7 شرق المخيم.

وأضاف أن طائرة بدون طيار "درون" للاحتلال استهدفت تجمعا للفلسطينيين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، كما قصفت محيط عيادة شهداء حي الزيتون.

وأصيب طفل برصاص من طائرة درون للاحتلال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مناطق شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ونسف عدة منازل بالمنطقة ذاتها، بالتزامن مع غارات عنيفة شرق رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42924 فلسطينيا، وإصابة 100833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.