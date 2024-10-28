المغني اللاتيني الأصل باد باني يعلن دعمه لهاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن باد باني، نجم الغناء البورتوريكي الأصل، دعمه لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي من خلال مشاركة فيديو لها على حسابه على انستجرام الذي يتابعه 45 مليون متابع.

ويعتبر باد باني، الذي يعرف رسميا باسم بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو، واحدا من أبرز الفنانين حاليا، ويمكن أن يتسبب دعمه في تقديم دفعة قوية لحملة هاريس في سعيها لكسب دعم الناخبين اللاتينيين.

يشار إلى أن المغني /30 عاما/ فاز بثلاث جوائز جرامي. وأظهر الفيديو الذي نشره هاريس وهي تقول: "هناك الكثير على المحك في هذه الانتخابات للناخبين من بورتوريكو ولبورتوريكو." وقد أكد ممثل عن المغني أن باد باني يدعم هاريس.

ونشر باد باني أيضا عدة مرات جزءا آخر من المقطع حيث تقول هاريس: "لن أنسى أبدا ما فعله- الرئيس الأمريكي السابق- دونالد ترامب وما لم يفعله عندما كانت بورتوريكو بحاجة إلى قائد يهتم وكفء".

يشار إلى أن صوت بورتو ريكو يعتبر مؤثرا في ولاية بنسلفانيا، التي تعد واحدة من أصعب الولايات المتأرجحة في انتخابات 2024. وقد أعرب فنانون بورتوريكيون آخرون مثل جينيفر لوبيز ومارك أنتوني عن دعمهم لهاريس، بينما جذب ترامب أيضا دعم بعض النجوم المشهورين من الجزيرة مثل أنويل إيه إيه ونيكي جام.