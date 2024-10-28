9 إرشادات لدخول الجماهير مباراة الأهلي والعين الإماراتي

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حددت شركة «تذكرتي» إرشادات دخول الجماهير لمباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر لها غدا الثلاثاء، في بطولة الإنتر كونتيننتال، وبوابات دخول الاستاد الخاصة بكل فئة.

إرشادات المباراة

لن يسمح بدخول حاملي بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ و عليه يجب تواجد بطاقة تذكرتي Fan ID للموسم الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

فتح بوابات استاد القاهرة الساعة الثانية ظهراً واستقبال الجماهير الراغبة في التواجد مبكراً.

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة و تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص الي شخص آخر باي حال من الاحوال.

علي الجماهير حاملي تذاكر المقصورة الإلتزام برقم المقاعد المدونة علي التذاكر المخصصة لهم.