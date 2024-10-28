باريس سان جيرمان يحسم كلاسيكو فرنسا بثلاثة أمام مارسيليا

حسم باريس سان جيرمان كلاسيكو فرنسا «لو كلاسيك» لصالحه بعد الفوز الكبير على حساب مستضيفه أولمبيك مارسيليا بنتيجة 0-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

تقدم باريس سان جيرمان مبكرًا عن طريق جواو نيفيز في الدقيقة 7 من انطلاقة المباراة، ثم أضاف ليوناردو باليردي، مدافع مارسيليا، الهدف الثاني للفريق الباريسي بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 29، واختتم برادلي باركولا ثلاثة فريق العاصمة في الدقيقة 40.

وعلى عكس الشوط الأول، لم يشهد الشوط الثاني أهدافًا إضافية من فريق باريس سان جيرمان، رغم النقص العددي الذي لعب به مارسيليا منذ طرد أمين حارث في الدقيقة 20 بعدما تلقى البطاقة الحمراء المباشرة.

وبهذا الفوز عزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد أولمبيك مارسيليا عند 17 نقطة في المركز الثالث.