صبري فواز في لقاء مفتوح بجزويت القاهرة 31 أكتوبر الجاري

شيماء شناوي
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 11:50 م

تستضيف جمعية النهضة "جزويت القاهرة" الفنان صبري فواز في لقاء مفتوح الجمهور وحوار مع الشباب من محبي فن التمثيل، يديره الكاتب هشام أصلان، وذلك في السابعة والنصف مساء الجمعة ٣١ أكتوبر في مسرح ستوديو ناصيبيان "جزويت القاهرة".

ويحتفي اللقاء بتكريم فواز بمهرجان المسرح التجريبي قبل أسابيع قليلة، فضلا عن الاحتفاء بمشواره المهم، الذي بدأ مع المسرح، ممثلا ومخرجا ومؤلفا مسرحيا، مرورا بالسينما والدراما التلفزيونية، حيث برز اسمه فيهما خلال عدد كبير من السنوات، قدم فيها عشرات الأدوارا الناجحة والمؤثرة، تركت علامات واضحة مع الجمهور المصري والعربي، متعاونا فيها مع مجموعة من أهم صناع السينما والدراما المصرية.

من أبرز أعماله السينمائية: كلمني شكرًا، كف القمر، الليلة الكبيرة، تراب الماس، من ضهر راجل، حين ميسرة، وغيرها، فضلا عن الكثير من المسلسلات، منها: كف القمر، دكان شحاتة، من ضهر راجل، الليلة الكبيرة، كلمني شكرا، أيام السادات، ضي "سيرة أهل الضي"، أهل الكهف، وغيرها من الأفلام، فضلا عن الكثير من المسلسلات المعروفة منها: الاختيار3، أفراح القبة، رحيم، وبيننا ميعاد، السبع وصايا، أم كلثوم، العائلة، خالتي صفية والدير، وغيرها.

