ينظم قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية ورشة مجانية بعنوان «التصوير الفوتوغرافي والفيديو: من الأساسيات إلى المهارات الاحترافية»، تقدمها حنان عاطف، مدربة التصوير الفوتوغرافي، بدءًا من الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 11 صباحًا، على مدار 5 لقاءات.

وتتناول الورشة قواعد التكوين وزوايا التصوير وأحجام اللقطات، وأساليب توظيف الإضاءة، والتحكم في إعدادات الكاميرا والهاتف المحمول، وحركة الكاميرا ودورها في بناء المشهد، إلى جانب التخطيط للتصوير الداخلي والخارجي والتعرف على أنواع العدسات وأوضاع الكاميرا.

وتشمل الورشة تعديل الصور وتطوير جودة المخرجات البصرية، مع تطبيقات عملية تستهدف تنمية مهارات المشاركين في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

ومن المقرر أن تختتم الورشة بإقامة معرض فني لعرض نتاج أعمال المشاركين، في قصر الشاطبي، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض إبداعاتهم في التصوير، واكتشاف جمال العالم بعدستهم.