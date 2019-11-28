الصين تدعو الولايات المتحدة وطالبان لمواصلة المفاوضات

قال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون إن بلاده تدعم تعزيز عملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الشعب الأفغاني، داعية الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى مواصلة المفاوضات، والأطراف الأفغانية على انتهاز الفرص التاريخية وإطلاق مفاوضات داخلية بهدف التوصل إلى إطار سياسي مقبول لدى الجميع خلال وقت قريب.

وأضاف جيون – في كلمة خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن سلام واستقرار أفغانستان من الشواغل التي تؤثر على المصالح الحيوية للشعب الأفغاني، بل وتؤثر على الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء في المنطقة بأسرها.

وأكد جيون أن الصين تعتزم مواصلة دعم محادثات السلام عبر مختلف القنوات للمساعدة في تحقيق مصالحة شاملة.