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مدير متحف مجري شهير: المجر وبولندا تمثلان يهود أوروبا الجدد

د ب أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:21 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:21 م

انتقد مدير متحف "بيتوفي" للأدب في بودابست، وهو واحد من أكبر المؤسسات الثقافية بالمجر، نفوذ رجل الأعمال وصاحب الأعمال الخيرية جورج سوروس في أوروبا في مقال استفزازي.

وكتب زيلارد ديميتر، في مقال رأي لبوابة "أوريجو دوت هو" الإلكترونية، التي ينظر إليها باعتبارها مقربة من الحكومة، أن سوروس يحول أوروبا إلى "غرفة غاز".

وأضاف ديميتر "الغاز السام يتسرب من براميل مجتمع مفتوح متعدد الثقافات، وهو قاتل لنمط الحياة الأوروبي".

وقال في المقال الذي تناول الخلاف بين الدول الأوروبية حول ميزانية الاتحاد الأوروبي إن المجر وبولندا هما "اليهود الجدد".

والمجر وبولندا هما الدولتان الوحيدتان الرافضتان للمفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي، بسبب معارضتهما لآلية جديدة لسيادة القانون.

وقد تعني الآلية حجب أموال الاتحاد الأوروبي عن الدول التي ينظر إليها باعتبار أنها تتدخل في استقلال القضاء فيها.

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