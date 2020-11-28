النمسا تسجل 4669 إصابة جديدة و132 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، تسجيل 4669 إصابة جديدة و132 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم السبت، أن اجمالي الإصابات في البلاد بلغ 275 الفا و661 حالة وقد تعافى منها 210 آلاف و697 حالة، بينما توفى 3018 حالة.

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 4279 حالة منها 688 حالة فى العناية المركزة.

وأضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى ولاية النمسا العليا وبلغت 1212 حالة، يليها العاصمة فيينا 682 حالة، ثم النمسا السفلى 634 حالة، وستيريا 526 حالة، وتيرول 509 حالات، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 113 حالة.