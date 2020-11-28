إحالة صاحب محل موبايلات لجنايات المنصورة بسبب تهديده لفتاة بفضحها على «فيسبوك»

أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قرارًا بإحالة "محمد ف.، 31 سنة ، صاحب محل تليفونات محمولة بإحدى قرى المنصورة، لمحكمة الجنايات، في القضية رقم 207713 جنايات مركز المنصورة، وذلك بعد تهديده المجني عليها "سارة"موظفة، مقيمة بمحافظة الغربية"، وإنشاء حساب باسمها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر صورها وبعض مقاطع الفيديو الخاصة بها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 5 اتهامات وهي: "إنشاء حساب خاص ونسبته زورًا للمجني عليها، واستخدام الحساب الخاص محل الاتهام في أمر يسيء إلي المجني عليها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية إليها دون موافقتها على نحو ينتهك خصوصيتها، وإنشاء وإدارة الحساب الشخصي "باسم المجني عليها" علي صفحات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم محل تلك الاتهامات، كما أنه تعمد إزعاج المجني عليها باستخدام وسائل الاتصالات.

وكانت تحريات المباحث، توصلت إلى أنه على إثر علاقة جمعت الفتاة مع المتهم فتمكن من التحصل على صور وفيديوهات خاصة بها، ولرغبته في إعادة العلاقة فيما بينهما، فأنشئ حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها، وذلك لإرسال العديد من الرسائل المكتوبة والصور إلى حسابها الخاص ليتمكن من مبتغاه، وذلك بعد أن هددها بنشر تلك الصور على أهالي قريتها.

وتمكنت مباحث مركز المنصورة، بعد استئذان النيابة العامة من ضبط المتهم الهاتف المحمول المستخدم بالواقعة، والذي بفحصه تبين احتوائه على الصور والفيديوهات الخاصة بالمجني عليها، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورًا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمل الصور بغير رضاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.