أبل تعتزم نقل تصنيع حاسبات آي باد وماك بوك من الصين إلى فيتنام

طلبت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، من شركة التصنيع التايوانية "فوكسكون" نقل بعض قدرات تصنيع أجهزة حاسبات "آي باد" اللوحية و"ماك بوك" المحمولة من الصين إلى فيتنام، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمريكية.

ويأتي ذلك في إطار مسعى الشركة الأمريكية نحو تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وأشارت التقارير إلى أنه من المقرر أن تبدأ خطوط تجميع الأجهزة، في الإنتاج في النصف الأول من العام المقبل في مقاطعة "باك جيانغ" التابعة لشركة "فوكسكون".. دون أن تحدد ماهية الموديلات التي سيتم تجميعها في فيتنام.

وكانت أبل" قد بدأت في إنتاج وحدات سماعات "آير بود برو" في فيتنان منذ بداية العام الجاري، كما استعانت الشركة لبعض الوقت بمصانع في الهند لإنتاج موديلات معينة من هاتفها الذكي "آي فون".

وكانت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن "فوكسوكون" تخطط لاستثمار ٢٧٠ مليون دولار في فيتنام لتوسيع قدراتها التصنيعية. وبحسب تقارير فإن الشركة التايوانية تعتزم نقل أكثر من ٣٠% من خطوطها الإنتاجية إلى خارج الصين.