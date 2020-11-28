 بالفيديو.. أنشليوتي يبكي على رحيل مارادونا قبل مواجهة إيفرتون وليدز - بوابة الشروق
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بالفيديو.. أنشليوتي يبكي على رحيل مارادونا قبل مواجهة إيفرتون وليدز

علاء العزب
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 7:49 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 7:52 م

انهالت الدموع من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون، أثناء الوقوف دقيقة حداد على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ديجو أرماندو مارادونا.

ويواجه إيفرتون نظيره ليدز يونايتد على ملعب «جودسون بارك» ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنشليوتي لعب أمام مارادونا عندما كان لاعبًا لفريق أي سي ميلان الإيطالي، ووصف الأسطورة الأرجنتينية بأنه أفضل لاعب لعب ضدة على الإطلاق.

وقال أنشيلوتي في توديع مارادونا: "لقد كان خصمي ثم أصبح صديقي، لقد كان متواضعا للغاية وفاته هي خسارة كبيرة لكرة القدم، لكن الذكريات ستبقى دائما".

وأضاف: "لقد كان لاعباً رائعاً ساعد كرة القدم حول العالم، في عصره كان أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب لعبت ضده على الإطلاق".

وتوفي مارادونا الأربعاء الماضي عن عمر يناهز الـ60 عامًا في منزله بعد تعرضه لسكتة قلبية.

بطل كأس العالم 1986، كان قد خضع لعملية جراحية على مستوى الدماغ في أحد مستشفيات الأرجنتين، قبل أن وفاته المنية الأربعاء الماضي بعد عودته إلى منزله.

 


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