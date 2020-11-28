 رفع 35 طن تراكمات بقريتين في مركز المنيا - بوابة الشروق
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رفع 35 طن تراكمات بقريتين في مركز المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 11:59 ص
أعلن العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات القروية بقريتي تلة والبرجاية، رفعت على مدار اليوم التراكمات من أماكن التجمع ومداخل القرى بها، وتم رفع حوالي 35 طن تراكمات.

وتمكنت قرية البرجاية اليوم، بعمل حملة نظافة مكثفة بقرى البرجاية ودماريس، تم على إثرها رفع 20 طن مخلفات زراعية وتراكمات من شوارع القرية التابعة.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية تلة، باستمرار رفع المخلفات والتركمات بدائرة الوحدة المحلية بقرية تلة وصفط الشرقية وبهدال، إذ تم رفع 15 طنا من مداخل القرى المذكورة، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز، وتعليماته بالاستمرار في عمل منظومة النظافة ومتابعتها على مدار الساعة.

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