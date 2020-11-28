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الصحة العالمية: 70% من السكان بحاجة إلى التحصين لمنع انتقال كورونا

جنيف - أ ش أ:
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 11:05 ص

قالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية كاثرين أوبراين، "إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70% من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا".

وأضافت أوبراين -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت- أن هذا يعتمد بالطبع على ما سيكون عليه أداء اللقاحات.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تخطى عتبة الـ61 مليونًا، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.


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