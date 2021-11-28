تلقى مجلس النواب اليوم، في جلسته العامة التي ترأسها وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس إخطارًا من وزارة الداخلية، بوفاة النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض، فيما وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روحه.

ونصت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس، المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس، الموقف في حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة.

وعقب إعلان خلو المقعد يخطر مجلس النواب، الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم اتخاذ اللازم بتصعيد البديل في القائمة الوطنية، وبعدها يؤدي اليمين الدستورية في إحدى الجلسات العامة عقب تلقي إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحسبما ينص قانون مجلس النواب، فإنه يتم تصعيد الاسم الاحتياطي في القائمة الانتخابية المرشح عنها المتوفى حسب ترتيب الأسماء.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وكان الراحل نائبًا عن دائرة الساحل عن حزب حماة الوطن داخل القائمة "الوطنية من أجل مصر" قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ويحتل الترتيب رقم 13، والمقابل له في القائمة الاحتياطية محمد طارق على السيد محمد صالح، والمنتظر تصعيده مكانه.

وتوفى النائب أحمد زيدان ،عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى 16 نوفمبر الجارى عن عمر يناهز 34 عاما، بسبب وعكة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات القاهرة.

ويعد النائب أحمد زيدان من مواليد 1987، تخرج زيدان، عضو مجلس النواب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، وتخصص علوم سياسية، وهو أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو مقيد بالفرقة الأولى، عام 2006.

جدير بالذكر أنه وصل عدد النواب الراحلين في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 7 أعضاء بوفاة النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وسبق النائب أحمد زيدان إلى جوار ربهم النواب (سعد الجمال - حسن عيد - فوزي فتي - كمال عامر - فرحة الشناوي - جمال حجاج).