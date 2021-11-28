مستشار الرئيس: لا تغيير كبير في أعراض متحور أوميكرون مقارنة بالفيروس الأصلي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن قياس خطورة أي متحور لفيروس كورونا مرتبط بمعرفة تأثيره على معدل الانتشار وشدة المرض ومقاومة العلاج واللقاح، مؤكدًا أن الأبحاث لم تثبت أمرًا جديدًا بالنسبة لمتحور «أوميكرون» حتى اللحظة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن أعراض «أوميكرون» مشابهة لأعراض الأمراض الفيروسية، لافتًا إلى عدم رصد تغير كبير فيها مقارنة بأعراض الفيروس الأصلي.

وأشار إلى أن الأعراض والتأثيرات السلبية المحتملة لمتحور «أوميكرون» لا تؤشر حتى الآن بمتغير جوهري في هذا الاتجاه، قائلًا إن المتحور الجديد لم يُرصد حتى الآن في مصر، طبقًا للأبحاث التي تجريها الجهات المعنية.

ولفت مستشار الرئيس للصحة، إلى أن مصدر عدوى السيدة البلجيكية التي زارت مصر منذ فترة بمتحور «أوميكرون» غير معلوم حتى اللحظة، موضحًا أنها توجهت من القاهرة إلى تركيا ومنها إلى بلجيكا.

وشدد على أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لو رصد «أوميكرون» في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت قرارًا بمنع السفر من وإلى جنوب إفريقيا حتى ظهور الصورة الكاملة للمتحور الجديد.