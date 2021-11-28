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فرضت باكستان حظرا على السفر من سبع دول لاحتواء السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي يحتمل أن تكون أكثر خطورة، وسط تراجع مطرد في الإصابات الجديدة والوفيات ذات الصلة خلال الموجة الرابعة من الوباء.

وأعلن مركز القيادة الوطنية والعمليات، وهو الهيئة التي تشرف على مواجهة البلاد لوباء كورونا، عن حظر السفر من ست دول في جنوب قارة إفريقيا، وهي جنوب إفريقيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وبوتسوانا وناميبيا، بالإضافة إلى هونج كونج.

وقال مسؤول بوزارة الصحة، إن القرار اتخذ في وقت متأخر من أمس السبت ويدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون على أنها "سلالة مثيرة للقلق".

ويهدف القرار في باكستان إلى المحافظة على مكاسب تراجع الإصابات في الموجة الرابعة للوباء.

وسجلت باكستان انخفاضا مطردا في الإصابات الجديدة والوفيات ذات الصلة خلال الشهر الحالي، وتوفي ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتم تسجيل 303 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة.

وسجلت البلاد حتى الآن مليونا و284 ألفا و189 حالة إصابة و28 ألفا و709 حالات وفاة مرتبطة بالوباء.

وفي الوقت نفسه، أعطت باكستان 122 مليون جرعة من لقاحات كورونا منذ أن بدأت حملة التطعيم في فبراير.

وتم تطعيم أكثر من 49 مليون شخص بشكل كامل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.