يعاني الكثيرون من زيادة مع تقدم أعمارهم، وذلك بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي وغيرها من الظروف الصحية الأيضية، لكن يؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الأعضاء الداخلية، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، وألم المفاصل.

وينصح الأطباء وخبراء التغذية كبار السن بالتحكم في أوزانهم، ولكن بالمقارنة مع الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، فإن التخلص من الكيلو جرامات للأشخاص في الستينيات من العمر أكثر صعوبة؛ لأنهم لا يمكنهم أداء تدريبات صارمة للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، ويجب عليهم اختيار بعض التمارين الأبسط التي يمكن أن تساعدهم على حرق كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية ولا ترهق مفاصلهم كثيرًا.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول تمارين إنقاص الوزن التي تفيد الأشخاص فوق سن الستين.

* اليوجا

اليوجا تمرين منخفض التأثير يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية وزيادة القدرة على الحركة وزيادة المرونة أيضًا، لذلك كل هذه الفوائد تجعل اليوجا واحدة من أفضل التمارين للأشخاص الذين يحاولون التخلص من الكيلو جرامات في الستينيات من العمر.

ويمكن أن تساعد ممارسة اليوجا كل يوم أيضًا كبار السن على النوم جيدًا في الليل وتهدئة عقولهم، كما أنها سهلة على المفاصل ويمكن تعديلها بسهولة من أجل الراحة.

* المشي

يعد المشي بالنسبة لتمارين القلب هو الخيار الأفضل للأشخاص في الستينيات من العمر، وذلك لأن الجري قد يزيد من آلام المفاصل ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة، لهذا السبب فإن المشي أفضل، حيث يساعد على حرق كمية مناسبة من السعرات الحرارية والبقاء نشطًا، ويمكن أن يزيد أيضًا من حركة المفاصل.

* تجريب وزن الجسم

بالنسبة للأشخاص في الستينيات من العمر، قد يكون من الصعب ممارسة التمارين مع الأوزان الثقيلة؛ لذا ففي مثل هذه الحالة يوصى بأداء تمارين وزن الجسم مثل القرفصاء، خاصة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل العظام والمفاصل، ويمكن أيضًا تجربة تمارين رباط المقاومة لإضافة تنوع إلى الروتين اليومي.

*البيلاتيس

البيلاتس تمرين ممتاز لفقدان الوزن وكذلك للتعافي من الإصابة وأغراض إعادة التأهيل، ويعتبر البيلاتيس السريرية هي شكل من أشكال التمارين البدنية التي تركز على الموقف، والاستقرار الأساسي، والتوازن، والتحكم، والقوة، والمرونة، والتنفس، ويساعد أيضا في بناء القوة الأساسية وتقليل آلام الظهر وتحسين الوضع وحتى حرق السعرات الحرارية، ويمكن القيام بتمارين بيلاتيس على حصيرة التمارين، سواء في الجيم أو في المنزل.