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فيديو.. أحمد موسى يعلق على ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا غير المحتسبة أمام الزمالك


نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 3:16 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 3:18 ص

تعجب الإعلامي أحمد موسى، من عدم اللجوء والاستعانة بتقنية «الفار» خلال مباريات الدوري الممتاز المصري، قائلًا: «هو احنا جايبين تقنية الفار علشان نتفرج عليها؟».

وتحدث أحمد موسى عن عدم لجوء الحكم محمد معروف لتقنية الفار لصالح فريق سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك بعد سقوط التونسي بلال السعيداني في منطقة الجزاء، إثر التحام مع مواطنه حمزة المثلوثي ظهير الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الأبيض.

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الكابتن محمد معروف حكم محترم ولكن هناك ضربة جزاء صحيحة لنادي سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك لم تحتسب».

واستعرض الإعلامي أحمد موسى اللقطة مرة أخرى وعلق عليها: «عزيزي المشاهد لك الحكم، ما الهدف من الفار إذا لم تحتسب ضبة جزاء سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك؟».

وتابع: «يجب أن تكون هناك عدالة أو تقولوا إن لاعب سيراميكا كليوباترا اتزحلق على ثلج جاي من لندن، أو قشر موز في الملعب تسبب في سقوطه، أو قولي من الأول الدوري رايح لسين وص عشان تبقى الناس عارفة الدنيا ماشية إزاي، بس لا تضيع مجهود أحد دفع الملايين».

وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إنفاق أموال كثيرة على الفار للاستعانة به وقت حدوث خطأ أو تكون هناك حاجة لاستبيان أمر ما، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة مع أي فريق.

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