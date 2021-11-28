رفع العلم على أحدث 3 قاطرات بحرية انضمت لأسطول وحدات الخدمات البحرية بميناء دمياط

• تنفيذ خطة شاملة لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

• تعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت

• إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر 1 يأتي في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستى المتكامل الذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط

زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء دمياط؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحالية والخطط الزمنية للمشروعات المستقبلية بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء قدمه رئيس الهيئة ثم قام وزير النقل برفع العلم على أحدث 3 قاطرات بحرية جديدة انضمت مؤخراً لأسطول وحدات الخدمات البحرية بميناء دمياط وهى القاطرات (هداية، سليمان، صالح) والتي تم بنائها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وحيث تصل قدرة شد كل منها إلى 60 طنا وتبلغ سرعتها 12 عقدة ويبلغ طول كل منها 35 م وبعرض 11.5 م وغاطس 5.30 م ومزودة بمنظومة مكافحة حريق وأجهزة ملاحية متطورة، وقد تم التعاقد على الثلاث قاطرات لمواكبة الزيادة الحالية في استقبال سفن نقل الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء وكذا الزيادة المتوقعة في سفن الحاويات من الأجيال الجديدة مع بدء تشغيل محطة الحاويات (تحيا مصر 1).

ثم تفقد الوزير، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي يتصل طاقتها القصوى إلى أكثر من 4 ملايين حاوية مكافئة وأطوال أرصفتها إلى 1970 م وبعمق 18 مترا بالإضافة إلى ساحة خلفية بمساحة 910 آلاف م2 وذلك ضمن إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل والذى يتضمن منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق بها أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك لخدمة حركة الصادرات المصرية ومواكبة تزايد حركة الحاويات المتداولة بالموانئ وهو المشروع الذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

كما تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة (حاجز الأمواج الشرقى) بإضافة امتداد بطول 1565 م وإنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء وكذلك تفقد موقع إنشاء مشروع محطة (تحيا مصر 2) الجديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3320 م وعمق 17 م وظهير خلفى بمساحة مليون م2 تقريباً، والتي ستساهم في زيادة طاقة التداول بمقدار 24 مليون طن سنوياً لمواجهة الزيادة المتوقعة لتداول البضائع بالميناء.

وفي ختام جولته تفقد وزير النقل موقع مشروع إنشاء رصيف بطول 600 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع واطلع على مخطط الاستغلال المستقبلي للمشروع.

ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كل المشروعات وفقاً لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو كافة المشروعات مشيراً إلى تنفيذ الحكومة المصرية -ممثلة في وزارة النقل- خطة شاملة لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات وذلك من خلال تطوير قطاع النقل البحري وتطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.