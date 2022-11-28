 الخارجية الصينية تدعو لتعزيز التنسيق بين منظمة شنغهاي للتعاون ودول بريكس - بوابة الشروق
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الخارجية الصينية تدعو لتعزيز التنسيق بين منظمة شنغهاي للتعاون ودول بريكس


نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 6:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 6:52 ص

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماع مع السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، إلى تعزيز التنسيق بين دول منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس.

ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية عنه قوله: "من الضروري تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمة شنغهاي للتعاون ودول بريكس لحماية السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وقال الوزير: "تعمل الصين وروسيا معا على تعزيز عالم متعدد الأقطاب، وهما لا تعترفان بالهيمنة أحادية القطب، وتدعمان معا وبإصرار نظام العلاقات الدولية، التي تشكل الأمم المتحدة جوهرها، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي، وهما لا تعترفان بسياسة القوة الغاشمة"


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