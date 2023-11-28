 عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أتمنى أن أساعد على توطيد العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أتمنى أن أساعد على توطيد العلاقات بين البلدين

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 1:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 1:53 ص

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن حصوله على الجنسية السعودية، مشيرا في الوقت ذاته إلى احتفاظه بالجنسية المصرية.

وتوجه خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الإثنين، بالشكر إلى الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان على «هذا التكريم.. والتشريف».

وأعرب أديب عن سعادته البالغة إزاء تكريمه بمنحه الجنسية السعودية، معقبا: «قضيت 30 عاما من حياتي بالمؤسسات الإعلامية السعودية، أنا يعتبر من المصريين بالخارج ولكني أعمل داخل مصر، هذا التكريم اعتبره مسئولية».

وأبدى شعوره بالارتياح في ظل التوافق الكبير الذي تحظى به العلاقات المصرية السعودية بأغلب القضايا، معقبا: «أتمنى أن أصبح جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي، وأوطد هذه العلاقات بعد أن تم الإنعام بي بحصولي هذه الجنسية العظمية».

وأضاف أن المملكة تشهد تطورا كبيرا على الأصعدة كافة منذ تواجد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متابعا: «أتمنى أن أساعد على توطيد هذه العلاقات بين مصر والسعودية».

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