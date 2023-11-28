صحة غزة: رصدنا مشاهد في أيام الهدنة تؤكد انتقاما إسرائيليا من مستشفياتنا

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ المشاهد التي رُصدت خلال أيام الهدنة الإنسانية أكَّدت أن الاحتلال الإسرائيلي كان ينتقم من المنظومة الصحية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، أن دمارا هائلا لحق بمستشفيات غزة سواء في البنية التحتية أو الأبنية والأقسام المختلفة، مؤكدا خسارة ملايين الدولارات جراء هذا الدمار الهائل.



وأشار إلى أنّ الاحتلال جعل مستشفيات شمال غزة غير قابلة لتقديم الخدمة الإنسانية ولو بحد أدنى.



ونوه بأن الاحتلال شن حربا واسعة ضد المنظومة الصحية لإفقادها القدرة على إنقاذ حياة الجرحى.



وطالب المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فاعلة وضامنة لحماية المنظومة الصحية، والضغط على الاحتلال لعدم استهداف المستشفيات.



ولفت إلى أنّه وفقا للحاجة الملحة لمرضى الفشل الكلوي في شمال غزة، كان لزاما تحشيد كل الطاقات لتشغيل مجمع الكلى في مجمع الشفاء الطبي.



وأكّد أنه من خلال جهود استثنائية، تمكنت الطواقم الطبية والفنية استعادة العمل في وحدة غسيل الكلى بمجمع الشفاء.



ولفت إلى أن الوحدة تستقبل المرضى بدءا من اليوم، مؤكدا أن جهودا مستمرة لتشغيل مركز نورة الكعبي في شمال القطاع، لكن الأمر يتطلب بعض الوقت.



ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.



وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.



وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.