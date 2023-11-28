إسرائيل تفرج عن مجموعة جديدة تضم 30 سجينا فلسطينيا مقابل رهائن من غزة

أفرجت إسرائيل عن مجموعة جديدة من السجناء الفلسطينيين مقابل الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وتتألف المجموعة التي تضم 30 سجينا تم الإفراج عنهم من سجون إسرائيلية مختلفة من 15 امرأة، بعضهن من القصر، و15 طفلا قاصرا، يبلغ أصغرهم من العمر 14 عاما، حسبما ذكرت سلطة السجون الإسرائيلية مساء اليوم.

وهذه المجموعة من السجناء الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم هي الأحدث ضمن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.

وتم تمديد الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي وكان من المقرر في البداية أن تستمر أربعة أيام، ليومين إضافيين بموجب الشروط التي تم التفاوض عليها سابقا.

وإجمالا، تم الإفراج عن 180 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية حتى الآن، منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل أفرجت حركة (حماس) عن إجمالي 81 شخصا، من بينهم 61 إسرائيليا.