ولي العهد السعودي يؤكد لزيلينسكي دعم جهود حل الأزمة الأوكرانية- الروسية سياسياً

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن ولي العهد تلقى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد ولي العهد السعودي"حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، فيما نوه الرئيس الأوكراني بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد".

ويأتي اتصال زيلينسكي بمحمد بن سلمان بعد أيام من مكالمة جمعت ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلالها الأمير محمد عن شكره للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة في عملية انضمامها إلى مجموعة "بريكس"، حسبما أفاد الكرملين في بيان له الأربعاء الماضي.