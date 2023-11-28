جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار في غزة ليس مطروحا إلى أن تقرر الحكومة خلاف ذلك

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار في غزة ليس مطروحا حتى تقرر الحكومة الإسرائيلية خلاف ذلك.

وأضاف هاجاري، خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية، : "مستعدون لاستئناف الحرب وسنعزز قواتنا بمزيد من المعدات"، على حد تعبيره.

وتابع: "سنفعل كل شيء لإعادة جميع المحتجزين، سواء عبر الهدنة أو مواصلة القتال".

وقال المتحدث إنهم أبلغو عائلات 3 جنود قتلوا في غزة، زاعما أن حركة حماس تحتجز جثثهم، وتمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارة المحتجزين.

ويأتي هذا فيما يشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين حماس وإسرائيل، وذلك بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.