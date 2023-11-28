البابا فرنسيس يلغي زيارته إلى دبي لحضور محادثات المناخ في cop28 بسبب المرض

ألغى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان زيارته المقررة إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) بسبب استمرار مرضه، حسبما قال متحدث باسم الفاتيكان مساء اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث ماتيو بروني إنه على الرغم من حقيقة أن صحة البابا تتحسن، طلب منه أطباؤه إلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام.

وأضاف أن "البابا فرنسيس قبل طلب الأطباء بأسف شديد ولذلك تقرر إلغاء الرحلة".

وكان الفاتيكان قد قال أمس إن الفحص الطبي أظهر أن البابا فرنسيس لا يعاني من التهاب رئوي، وذلك بعدما أصيب بأعراض مشابهة لأعراض الانفلونزا مما اضطره لإلغاء أنشطته.

وقال بروني أمس إن فحص الأشعة السينية " أشعة اكس" في المستشفى كشف عن وجود التهاب في رئتي فرنسيس، مما يسبب صعوبة في التنفس.

يشار إلى أن البابا فرنسيس لم يقيم صلاة التبشير أول أمس الأحد من نافذة القصر البابوي كما هو معتاد، ولكن من مقر إقامته في الفاتيكان، كما قام قسيس بتلاوة أجزاء كبيرة من الصلاة. وقد قام البابا نفسه بأداء الصلاة والمباركة، وكان يسعل وظهر مرهقا.

وقال الفاتيكان أمس "حالة البابا جيدة ومستقرة، هو لا يعاني من الحمى وحالته التنفسية تتحسن بوضوح"، كما أكد أن البابا يحصل على مضادات حيوية عن طريق حقن وريدي. وتم إرجاء بعض ارتباطات البابا من أجل أن يحظى بوقت للتعافي.