وزير خارجية إيران: حماس والجهاد الإسلامي لم تستخدما سوى 10% من أسلحتهما

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن حركة حماس تسيطر على مجريات الأمور في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف عبد اللهيان، في تصريحات تلفزيونية، أن قادة حماس والجهاد الإسلامي أكدوا أن 10 إلى 12 في المئة فقط من مخزون السلاح لديهم تم استخدامه حتى الآن، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأوضح أن إسرائيل فشلت في القضاء على المقاومة الفلسطينية كما توعّدت.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.