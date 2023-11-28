مؤسسات الأسرى الفلسطينية: قوات الاحتلال اعتقلت 168 مواطنا خلال فترة الهدنة

قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إن حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 3290، وكانت أعلاها في محافظة الخليل.

وبينت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 125 حالة اعتقال وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948.

أما الأطفال، فخلال شهر أكتوبر سجلت 145 حالة اعتقال، فيما لم تتوفر حصيلة حالات الاعتقال بينهم خلال الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بعدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين فقد بلغت 41 صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال 29، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر 1661 أمرًا، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

كما ارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين هم عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة المؤقتة 168 مواطنا.