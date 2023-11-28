مكتب الإعلام في غزة: انتشال 160 جثة من تحت الأنقاض خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء يوم الثلاثاء، عن انتشال عشرات جثامين الشهداء، خلال الساعات الماضية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، مساء الثلاثاء، أشار المكتب، إلى انتشال 160 جثة للشهداء من تحت الأنقاض، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح، أنه «قبل بدء الحرب كانت تدخل غزة 600 شاحنة يومياً، ومنذ بدء الحرب لم تدخل حبة قمح واحدة»، إن قائلًا إن «القطاع المحاصر يحتاج إلى 1000 شاحنة مساعدات يوميا؛ للتعافي من آثار العدوان الإسرائيلي».

ولفت إلى أن «قصف جيش الاحتلال تسبب في هدم 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و250 ألفا بشكل جزئي».

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، يومها الخامس على التوالي، الثلاثاء، بعد موافقة الطرفين على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تشمل الإفراج عن 10 محتجزين لدى حركة حماس، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا.

وبدأ سريان اتفاق الهدنة الجمعة بعد وساطة مصرية وقطرية بدعم من الولايات المتحدة، وسمح حتى الآن بالإفراج عن 50 محتجزًا في قطاع غزة و150 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب، لكن خارج إطار الاتفاق.