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هنأ الإعلامي عمرو أديب، المملكة العربية السعودية بمناسبة فوز ملفها المقدم لتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء الثلاثاء: «2030 سنة السعد للمملكة بكل المقاييس، ألف مبروك (وشي حلو)».

https://twitter.com/Amradib/status/1729543356777136156

٢٠٣٠ سنه السعد للمملكه بكل المقاييس الف مبروك ( وشي حلو ) https://t.co/Al3bgek1vP — Amr Adib (@Amradib) November 28, 2023

وفاز ملف المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، المقدم لتنظيم نسخة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.

وخلال اجتماع في باريس، حسم الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المنافسة لصالح الرياض على حساب العاصمة الإيطالية روما ومدينة بوسان جنوبي شرق كوريا الجنوبية.

وأعلن المكتب الدولي للمعارض نتيجة التصويت، وحازت السعودية 119 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالح كوريا الجنوبية و17 لإيطاليا، حسب منشور في موقع إكس، الثلاثاء.

وشارك في الحدث، وفد سعودي على رأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسئولين آخرين.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وكتب حساب ملف «الرياض إكسبو 2030»، في موقع إكس: «رسميًّا المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض وجهة العالم في معرض إكسبو 2030».