الاكتتاب في السندات السباعية الأمريكية فوق المتوسط

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء بيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها أعلى من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 183ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 71ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 44 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 215ر4% ومعدل التغطية 74ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 58ر2 مرة.

باعت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الحالي سندات مدتها عامان بقيمة 69 مليار دولار وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار حيث جاء الطلب على الطرحين أعلى من المتوسط.