جوميز يفاجئ لاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الجمعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستعدين من لقاء بطل موزمبيق، مباراة ودية ظهر اليوم أمام فريق مدينة نصر فاز فيها الزمالك بهدف دون رد، سجله حسام أشرف.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.