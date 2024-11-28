حزب الله يعلن التزامه بالبقاء مستعدا لأي هجمات إسرائيلية

تعهد حزب الله اللبناني بالبقاء "على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته"، في الوقت الذي دخل وقف إطلاق النار بينه وبين إسرائيل حيز التنفيذ الأربعاء.



وفي بيان مساء الأربعاء، هو الأول الذي يصدر عن حزب الله منذ توقف القتال، قال إن مقاتليه ستبقى أعينهم تتابع " تحركات وانسحابات قوات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعا عن سيادة لبنان وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه".

وقال حزب الله إنه نفذ أكثر من 4637 عملية عسكرية ضد إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، عندما بدأ الحزب إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل تضامنا مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.

كما تعهد بمواصلة الوقوف إلى جانب "المظلومين والمستضعفين" في فلسطين.