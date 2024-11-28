ألمانيا تسلم مهمة الناتو لمراقبة أجواء دول البلطيق إلى هولندا

سلمت القوات المسلحة الألمانية قيادة مهمة مراقبة الأجواء التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في دول البلطيق إلى هولندا بعد فترة تسعة أشهر من توليها القيادة.

وقال قائد القوات الجوية الألمانية إينجو جيرهارتس في حفل أقيم في قاعدة القوات الجوية اللاتفية في ليليفارد: "مهمة مراقبة الأجواء التابعة للناتو هي من الأهمية القصوى لأمن سكان لاتفيا ودول البلطيق".

وتولت ألمانيا الدور في مارس 2024، حيث نشرت ما يصل إلى خمس طائرات يوروفايتر وأرسلت وحدات من حوالي 200 جندي ألماني إلى لاتفيا لهذه المهمة.

وأضاف جيرهارتس: "ألمانيا صديقة وشريكة موثوقة لجميع دول البلطيق وستظل كذلك"، مؤكدا أن القوات الجوية الألمانية "تقف بثبات إلى جانب لاتفيا والمنطقة بأسرها".

وقال سلاح الجو الألماني إنه كان على الطيارين الألمان أن يتدخلوا 54 مرة في هذه المنطقة على الجبهة الشرقية لحلف الناتو خلال تسعة أشهر من المهمة.



وخلال عمليات الانتشار هذه، تم اكتشاف طائرات مجهولة بدون إشارات من جهاز الإرسال أو الاتصال اللاسلكي في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق، كانت في الغالب طائرات حربية روسية.

ولا تملك إستونيا ولاتفيا وليتوانيا طائرات مقاتلة خاصة بها. لذلك، يؤمن حلف الناتو المجال الجوي للبلطيق منذ عام 2004. ومن أجل ذلك، ينشر الحلفاء بانتظام طائرات مقاتلة وأفرادا في دول البلطيق في شمال شرق أوروبا.