الصحة: حملة مكثفة للتبرع بالدم بجامعة حلوان استمرت أسبوعا كاملاً

نفذت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المركز القومي لخدمات نقل الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم داخل جامعة حلوان، امتدت على مدار أسبوع كامل، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للمبادرات الصحية والإدارة المركزية لعمليات الدم لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن توقيت الحملة جاء متزامنًا مع استضافة الجامعة لفعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مما أضفى طابعًا تكامليًا مميزًا على النشاط، وأظهر مدى التنسيق العالي بين مختلف قطاعات الوزارة لتقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة للمجتمع الجامعي والمحيط.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم ونقل الدم، أن الحملة نجحت في تجميع 295 كيس دم آمن وصالح للاستخدام، مشيرة إلى أن هذه الكمية ستسهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة عشرات المرضى في مستشفيات الوزارة، خاصة حالات الحوادث والعمليات الجراحية الكبرى والأورام وأمراض الدم.

وأكدت «شومان» أن مثل هذه الحملات لا تقتصر على توفير الدم فقط، بل تهدف أيضًا إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي بين الشباب الجامعي، وترسيخ قيمة العمل الإنساني النبيل الذي يربط بين أفراد المجتمع في أسمى صوره، مؤكدة أن كل كيس دم قد يكون سببًا في استمرار نبض قلب إنسان وأمل أسرة بأكملها.

وتوجهت وزارة الصحة والسكان، بالشكر والتقدير لإدارة جامعة حلوان وطلابها وأعضاء هيئة التدريس على التفاعل الكبير ولحماسهم غير المسبوق، مؤكدة استمرار تنظيم مثل هذه الحملات في الجامعات والمصانع والمؤسسات على مستوى الجمهورية، لأن التبرع بالدم ليس مجرد واجب وطني… بل هو رسالة حياة.