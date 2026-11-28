نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفرالشيخ، اليوم، ورشة عمل تفاعلية بعنوان: «English Communication Skills – مهارات التواصل باللغة الإنجليزية»، بمشاركة عدد من الطلاب والخريجين، تحت رعاية الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عماد حافظ، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

وقدّم الورشة الدكتور محمد يسري، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة كفر الشيخ، إذ استهدفت تنمية مهارات التواصل باللغة الإنجليزية لدى المشاركين، ومساعدتهم على التعبير عن أنفسهم وقدراتهم وخبراتهم بصورة احترافية، خاصة في المواقف المرتبطة بالتقدم للوظائف واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل داخل بيئات العمل المختلفة.

وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور والتطبيقات العملية التي ركزت على كيفية تقديم النفس باللغة الإنجليزية، والتحدث عن المؤهلات الدراسية والخبرات العملية والمهارات الشخصية والأهداف المهنية، إلى جانب تدريب المشاركين على تحويل المعلومات الواردة في السيرة الذاتية (CV) إلى عرض شفهي منظم وواضح يعكس نقاط القوة والإنجازات بصورة مؤثرة أمام مسؤولي التوظيف.

وتناولت الورشة التعرف على طبيعة أسئلة مقابلات العمل باللغة الإنجليزية، وأساليب إعداد إجابات احترافية تعبر عن شخصية المتقدم وإمكاناته، واستخدام المفردات والتعبيرات المناسبة في المواقف المهنية، فضلًا عن تنمية مهارات الاستماع والتفاعل وطلب التوضيح، والتدريب على إجراء محادثات واقعية تحاكي بيئة العمل، بما يسهم في التغلب على رهبة التحدث وتعزيز الثقة بالنفس.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال بيان اعلامي أن ن الجامعة تضع الاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات طلابها وخريجيها على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، وإنما يتطلب امتلاكه حزمة متكاملة من المهارات الشخصية والمهنية واللغوية والتكنولوجية التي تؤهله للتعامل مع متغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إتقان اللغة الإنجليزية ومهارات التواصل الفعال أصبحا من المتطلبات الأساسية للنجاح المهني والانفتاح على فرص العمل الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير برامج تدريبية تطبيقية تتيح للطلاب والخريجين توظيف معارفهم وقدراتهم في مواقف واقعية، وتمكنهم من تقديم أنفسهم وخبراتهم بصورة احترافية، والتعامل بثقة مع مقابلات التوظيف والتحديات المهنية المختلفة.

ومن جانبه، لفت الدكتور عماد حافظ مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، إلى أن المركز يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الجامعة لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية تستهدف اكتشاف قدرات الطلاب وتنميتها، وتعزيز مهارات التوظيف وريادة الأعمال والتواصل.

وأكد استمرار دعم الجامعة لمثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للخريج وتعزيز فرص حصوله على وظائف تتناسب مع طموحاته وقدراته.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج والأنشطة التدريبية التي ينفذها المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ، بهدف تمكين الطلاب والخريجين من أدوات النجاح المهني، وتعزيز جاهزيتهم للانتقال من الحياة الجامعية إلى سوق العمل بكفاءة وثقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري وبناء كوادر شابة مؤهلة وقادرة على المنافسة والإبداع.