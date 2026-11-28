تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة العامة بمركز ومدينة كفر الشيخ، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال فترات الليل.

وتضمنت الأعمال متابعة صيانة أعمدة الإنارة والكشافات، وإجراء أعمال الإصلاح ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية، واستبدال الكشافات التالفة، إلى جانب مراجعة كفاءة الإضاءة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية والحد من الحوادث المرورية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمنظومة الإنارة، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الأعطال، مع إجراء الصيانة الدورية للأعمدة والكشافات، وعدم الانتظار حتى تفاقم المشكلات، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لضمان انتظام الخدمة.

وأكد المحافظ أن تطوير منظومة الإنارة العامة يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، والارتقاء بالبنية التحتية والمرافق العامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال ومتابعة كفاءتها بصورة مستمرة.