واصلت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة الإسكندرية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بالسلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين.

ووفقًا لبيان صادر اليوم السبت، أسفرت حملة رقابية بنطاق حي شرق، شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة غرب الدلتا ومديرية الطب البيطري، عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع اللحوم، يستخدم خامات رديئة ومجهولة المصدر ومخلفات مجازر الدواجن في إنتاج مصنعات اللحوم، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 1278 كيلوجرامًا من اللحوم ومصنعاتها، إلى جانب منتجات غير مخصصة للبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تعرض حياة المواطنين للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.