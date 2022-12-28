الكرملين: لا توجد خطة سلام مع أوكرانيا لعدم اعتراف كييف بالحقائق الجديدة

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، عدم وجود خطة سلام مع أوكرانيا لأن كييف لا تعترف بالحقائق الجديدة على الأرض.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، تعليقا على مبادرة الرئيس الأوكراني بإعداد خطة سلام ومطالبته بعقد قمة سلام دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير المقبل: "لا توجد حتى الآن خطة سلام أوكرانية، ولا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا لأنها لا تأخذ بالاعتبار حقائق اليوم على الأرض مع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا"، مشددا على أن أي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها سلمية.